Finike Belediyesi öğrencilere tablet dağıttı

Finike Belediyesi, internet üzerinden yayınlanan derslere erişimde zorluk çeken öğrencilere tablet dağıttı.

Tabletlerini alan öğrenciler, EBA ve diğer uygulama üzerinden yayınlanan derslerini takip etmeye başladı. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, tabletlerini alarak derslerini takip etmeye başlayan öğrencilere başarılar dilerken, öğrencilerin daha iyi eğitim alması için her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti. Tabletlerini alarak derslerini takip etmeye başlayan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, “Okullarımızın ve öğrencilerimizin her zaman yanında olduk. Bilindiği gibi kısa süre önce okullarımızı boyattık, tamirat ya da tadilat gerektiren yerlerinde gerekli çalışmaları yaptırdık. Ardından internete erişimde güçlük çeken evinde bilgisayarı olmayan öğrencilerimiz için 3 ayrı noktada EBA Erişim Merkezi oluşturduk. Çok sayıda öğrencimiz merkezimize gelerek, derslerini takip ediyor. Şimdi de bu merkezlere ulaşım güçlüğü çeken öğrencilerimize tablet dağıttık” diye konuştu.

