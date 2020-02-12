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Finike’ye anestezi uzmanı

ANTALYA HABERLERİ  | 12.02.2020 17:04 | Son Güncelleme

Finike Devlet Hastanesi hekim kadrosuna, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Çiğdem Heyik Belen atandı.Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.

Finike’ye anestezi uzmanı

Finike Devlet Hastanesi hekim kadrosuna, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Çiğdem Heyik Belen atandı.
Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Yücel Kurt, hekim kadrolarına Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Çiğdem Heyik Belen’in eklendiğini duyurdu. Kurt, Belen’in göreve başlamasıyla ameliyathane ve yoğun bakım hizmetleri ile ilgili bölgenin önemli eksikliklerinden bir tanesinin tamamlandığını belirtti. Belen’le birlikte Anestezi ve Reanimasyon uzmanı sayısı 4’e yükseldi.

Çiğdem Heyik Belen kimdir?
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 2007 yılında mezun olan Çiğdem Heyik Belen, uzmanlık eğitimini de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Anestesi ve Reanimasyon Anabilim dalında 2013 yılında tamamladı. Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak İnebolu Devlet Hastanesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olarak 2013-2015 yılları arasında görev yaptıktan sonra 2015-2017 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversite Hastanesinde, 2017-2019 yılları arasında Antalya’da özel sağlık kuruluşunda çalıştı.

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Muratpasa
Burcu Duran Eczanesi
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İdil Eczanesi
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