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Finlandiya, İsveç ve İtalya'dan Bartın için taziye mesajı

15.10.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya, İsveç ve İtalya'dan Bartın için taziye mesajı

ANKARA/STOCKHOLM/ROMA (AA) - Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajı paylaştı.

Haavisto, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Amasra'da meydana gelen kömür madeni kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve etkilenenlere en içten taziyelerimi sunuyorum. Yaralıların tamamen iyileşmesi ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

- İsveç

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de sosyal medya hesabından, "Türkiye bir madeninde meydana gelen patlamaya üzüldü. Hayatını kaybeden madencilerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." paylaşımı yaptı.

- İtalya

İtalya Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından, maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Bakanlığın mesajında, "İtalya Dışişleri Bakanlığı, Bartın’daki madende meydana gelen trajik patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine sarılıyoruz. Türk halkının acısını paylaşıyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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