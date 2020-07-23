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Firari motor hırsızları yakalandı

AMASYA HABERLERİ  | 23.07.2020 17:16 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinden Amasya’nın Merzifon ilçesine gelerek motosiklet çalan, firari şüpheliler yakalandı.Merzifon’da 12 Temmuz 2020 günü değişik mahallelerde, 3 adet motosikletin çalınması olayı ile ilgili Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda olayın şüphelilerinin Niksar’dan gelen 3 şahsın olduğu tespit edildi.

Tokat’ın Niksar ilçesinden Amasya’nın Merzifon ilçesine gelerek motosiklet çalan, firari şüpheliler yakalandı.
Merzifon’da 12 Temmuz 2020 günü değişik mahallelerde, 3 adet motosikletin çalınması olayı ile ilgili Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda olayın şüphelilerinin Niksar’dan gelen 3 şahsın olduğu tespit edildi. Şüphelilerden İ.K., 17 Temmuz günü Niksar’da yakalanarak Merzifon’a getirilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Olayının firari şüphelileri olan R.K. ve Ö.A isimli şahıslar yapılan çalışmalarda 22 Temmuz günü Niksar’da yakalanarak Merzifon’a getirildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şahıslar, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.
Şahısların çalmış olduğu 3 adet motosiklet bulunarak müştekilere teslim edildi.

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