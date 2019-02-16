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Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.02.2019 20:21 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında hakem Fırat Aydınus'un verdiği kararlar maça damgasını vurdu. Özellikle Atiker Konyaspor aleyhine verdiği iddia edilen kararlara sosyal medyadan tepki yağdı.

İşte sosyal medyada konuyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında verdiği kararlar tepki çekti
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Atiker Konyasopr

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