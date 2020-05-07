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Fırın denetimleri sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.05.2020 12:32 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte fırın kontrollerini sıklaştırdı.Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ile birlikte vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalar tüketmesi için denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Fırın denetimleri sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte fırın kontrollerini sıklaştırdı.
Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ile birlikte vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalar tüketmesi için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler bu kapsamda 97 adet pide, ekmek ve simit fırını ile pasta-börek imal eden iş yerini denetliyor. Ekipler denetim esnasında iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, ekmeklerin gramajı, kullanılan gıda maddelerinin sağlık açısından uygunluğu, ekmek, pide ve simit fiyatları, iş yeri ve çalışanların genel hijyen yönünden uygunluğu gibi hususlarda kontroller yapıyor.
Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği ve özellikle korsan pide üretimi ile seyyar satışa izin verilmeyeceğini belirtiliyor. Yetkililer ayrıca vatandaşları ruhsatlı yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyarırken; herhangi bir olumsuzluk durumunda ise 444 44 26 numaralı Mavi Masa istek ve şikayet hattına başvurabileceklerini kaydetti.

Fırın denetimleri sürüyor

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