Fırıncılar, zincir marketlerin ekmek üreticilerine yapacağı asgari ödeme tutarından memnun

DENİZ ÇİÇEK - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, zincir marketlerin ekmek üreticilerine yapacağı asgari ödeme tutarının, tarife fiyatının en az yüzde 80'i olarak belirlenmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Balcı, AA muhabirine Ticaret Bakanlığının Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişiklikle, ekmek üreticilerine yapılacak asgari ödeme tutarını yeniden belirlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekmek alımlarında, yüksek seyreden bayi karının fırıncı esnafını mağdur ettiğini aktaran Balcı, yönetmelikte yapılan değişikle bu konuda önemli bir adım atıldığını söyledi.

Balcı, düzenlemenin üreticinin mağduriyetinin önlenmesi bakımından olumlu olduğuna işaret etti. Zincir marketlerin ekmek tedarikçilerin kaldıramayacağı fiyatları teklif ettiğini belirten Balcı, "Bu durum fırıncıyı da sıkıntıya sokuyordu. Düzenleme, üretici olan fırıncı esnafının mağduriyetine son vermiş olacak. Zincir marketler üzerinden yaşanan olumsuzluklar ve sıkıntılar son bulmuş olacak." dedi.

Bakkallar açısından da düzenlemeye gidildiğine değinen Balcı, bu kapsamda küçük ölçekli perakende işletmeler ile ekmek üreticileri arasındaki fiyatın da pazarlığa tabi olacağını vurguladı.

Balcı, düzenlemeyle zincir marketlerce yapılacak ekmek iadelerinin yüzde 5'den fazla olamayacağına da dikkati çekerek, "Zincir marketlerde ekmek iadesi fazla olduğu için ciddi anlamda israfa yol açıyordu. Şimdi iade oranı sınırlandırılarak, israfın da azalması sağlanacak. İade miktarı 200 ekmekte 10 taneyi geçemeyecek. Günde 5 milyon ekmek israf oluyor." diye konuştu.

- Yönetmelik düzenlemesi

Söz konusu yönetmelikle, büyük ölçekli perakende işletmelerce ve tedarikçilerce ekmek üreticisine yapılacak ödeme tutarı, tarife fiyatının en az yüzde 80'i olacak. Ekmek üreticisine yapılacak ödeme tutarıyla tarife fiyatı arasındaki farkın en az yarısının ekmek tedarikçilerine ödenmesi sağlanacak.

Bakkal gibi küçük ölçekli perakende işletmelerin ekmek üreticisine tarife fiyatının asgari oranında ödeme yapması zorunluluğu kaldırıldı.

Büyük ölçekli perakende işletmeler ve tedarikçiler tarafından ekmek üreticisine yapılabilecek yüzde 5'lik azami iade oranı sınırlaması kapsamına ekmek tedarikçilerine yapılabilecek iadeler de dahil edildi.

