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Fırsatçılara hak ettikleri ceza verilecek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.03.2020 12:38 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, haksız fiyat artışında bulunarak vatandaşları mağdur eden firmalara kesinlikle fırsat vermeyeceklerini belirterek, 81 ildeki oda ve borsalarla birlikte bu firmaların gerekli cezaları almaları için disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını ifade etti.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaşanan bazı hadiselerin ardından bazı sektörlerde bu durumu fırsata çevirmek isteyenlerin fiyatları spekülatif noktalara kadar taşıdığının tespit edildiğini vurgulayan Akıncı, bu fırsatçılara karşı asla sessiz kalmayacaklarını söyledi.Dünyanın salgınla mücadele ettiği bir dönemde daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduklarını kaydeden Akıncı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:“Vatandaşlarımızı mağdur ederek, haksız kazanç elde etmek isteyenlere taviz vermeyeceğimiz gibi en ağır şekilde cezalandırılmaları içinde mücadele edeceğiz.

Fırsatçılara hak ettikleri ceza verilecek

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, haksız fiyat artışında bulunarak vatandaşları mağdur eden firmalara kesinlikle fırsat vermeyeceklerini belirterek, 81 ildeki oda ve borsalarla birlikte bu firmaların gerekli cezaları almaları için disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını ifade etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaşanan bazı hadiselerin ardından bazı sektörlerde bu durumu fırsata çevirmek isteyenlerin fiyatları spekülatif noktalara kadar taşıdığının tespit edildiğini vurgulayan Akıncı, bu fırsatçılara karşı asla sessiz kalmayacaklarını söyledi.
Dünyanın salgınla mücadele ettiği bir dönemde daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduklarını kaydeden Akıncı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Vatandaşlarımızı mağdur ederek, haksız kazanç elde etmek isteyenlere taviz vermeyeceğimiz gibi en ağır şekilde cezalandırılmaları içinde mücadele edeceğiz. Gaziantep Ticaret Borsası olarak TOBB öncülüğünde 81 ilde oda ve borsalarımızla birlikte, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız.”

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