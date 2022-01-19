YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Fırtınadan kaçan 34 yük gemisi Sinop'un doğal limanına sığındı

Fırtınadan kaçan 34 yük gemisi Sinop'un doğal limanına sığındı

19.01.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırtınadan kaçan 34 yük gemisi Sinop'un doğal limanına sığındı

SİNOP (AA) - Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle, uluslararası taşımacılık yapan 34 yük gemisi Sinop'un doğal limanına sığındı.

Bölgede saatteki hızı 30 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle gemiler kentin doğal limanına demirledi. Burada bekleyişlerini sürdüren 34 yük gemisi, hava şartlarının normale dönmesinin ardından tekrar seyir alacak.

Bu arada, balıkçılar da olumuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Bakan Kurum, Sinop'ta toplu temel atma töreninde konuştu:Bakan Kurum, Sinop'ta toplu temel atma töreninde konuştu:

Sinop Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
06:25
Sabah
07:56
Öğle
12:55
İkindi
15:21
Akşam
17:44
Yatsı
19:09

Sinop Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Çarşamba

Ümit Eczanesi
Merkez
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Büyük Eczanesi
Boyabat
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Yenice Eczanesi
Gerze
Şifa Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.