Fırtınadan kaçan 34 yük gemisi Sinop'un doğal limanına sığındı

SİNOP (AA) - Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle, uluslararası taşımacılık yapan 34 yük gemisi Sinop'un doğal limanına sığındı.

Bölgede saatteki hızı 30 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle gemiler kentin doğal limanına demirledi. Burada bekleyişlerini sürdüren 34 yük gemisi, hava şartlarının normale dönmesinin ardından tekrar seyir alacak.

Bu arada, balıkçılar da olumuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.



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