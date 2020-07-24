FİSKOBİRLİK'ten üreticilere çağrı:

"FİSKOBİRLİK'e kanun, ana sözleşme ve yönetmeliklerde belirtilen şartları taşıyan fındık üreticilerinin ortak olmalarının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Kooperatiflerimize ortak olan, 100 kilogram beyanname veren ve verdiği bu beyanın yarısını, yani 50 kilogram fındığı, üye olduğu kooperatife teslim eden her ortak seçme ve seçilme hakkına sahip olmaktadır. Bu şartları yerine getiren ortaklarımızın katılımıyla her yıl kooperatifler ve birliğimiz mali genel kurulları ve yasa gereği 4 yılda bir de seçimli genel kurulları yapılmaktadır. Bu çerçevede, 2020 yılı fındık alım döneminde tüm fındık üreticilerini FİSKOBİRLİK'e ortak olmaya ve fındık vermeye davet ediyoruz."

