YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. FİSKOBİRLİK'ten üreticilere çağrı:

FİSKOBİRLİK'ten üreticilere çağrı:

GİRESUN HABERLERİ  | 24.07.2020 13:33 | Son Güncelleme

"2020 yılı fındık alım döneminde tüm fındık üreticilerini FİSKOBİRLİK'e ortak olmaya ve fındık vermeye davet ediyoruz"

GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), tüm fındık üreticilerini bu alım sezonunda Birliğe ortak olmaya ve fındık vermeye davet etti.

FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Birliğin Orta ve Doğu Karadeniz Kooperatifleri İstişare Toplantısı'nın gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıda, yaklaşan fındık sezonunda ortaklığı bulunan üreticilere daha iyi hizmet sunmak ve üreticilerin ihtiyacı olan zirai ürünlerin tedariki konularında kararlar alındığı belirtilerek, fındık üreticilerinin FİSKOBİRLİK'e teveccüh göstermeleri konusunda her türlü kolaylığın sağlanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, FİSKOBİRLİK ve iştiraklerin 2020 alım sezonuna hazır bir şekilde girmesi ve bölgedeki fındık üreticilerinin mağdur olmamaları için her türlü tedbirin alınmasına karar verildiği vurgulandı.

Açıklamada, ortak olan üreticilerin ve tüm fındık üreticilerinin, tüm kadrolarıyla alım dönemine hazır olan FİSKOBİRLİK'i yalnız bırakmayacağına inanıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"FİSKOBİRLİK'e kanun, ana sözleşme ve yönetmeliklerde belirtilen şartları taşıyan fındık üreticilerinin ortak olmalarının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Kooperatiflerimize ortak olan, 100 kilogram beyanname veren ve verdiği bu beyanın yarısını, yani 50 kilogram fındığı, üye olduğu kooperatife teslim eden her ortak seçme ve seçilme hakkına sahip olmaktadır. Bu şartları yerine getiren ortaklarımızın katılımıyla her yıl kooperatifler ve birliğimiz mali genel kurulları ve yasa gereği 4 yılda bir de seçimli genel kurulları yapılmaktadır. Bu çerçevede, 2020 yılı fındık alım döneminde tüm fındık üreticilerini FİSKOBİRLİK'e ortak olmaya ve fındık vermeye davet ediyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Deprem yaklaşıyor Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Deprem yaklaşıyor
Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındıGiresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Başkan Tosun: “Yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz”

Başkan Tosun: “Yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz”

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak

Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Başkan Demirtaş “Örnek bir proje inşa ediyoruz”

Başkan Demirtaş “Örnek bir proje inşa ediyoruz”

Giresun Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:20
Sabah
05:08
Öğle
12:38
İkindi
16:34
Akşam
19:58
Yatsı
21:38

Giresun Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Çağrı Eczanesi
Merkez
Gökhan Eczanesi
Merkez
Gürsoy Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Deva Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

GÜNCELLEME 2 - Giresun'da kayıp kız çocuğunun cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Giresun'da kayıp kız çocuğunun cesedi bulundu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kaybolan 7 yaşındaki İkranur’u arama çalışmaları sürüyor

Kaybolan 7 yaşındaki İkranur’u arama çalışmaları sürüyor

Giresun'da erkekler kadına şiddeti protesto etti

Giresun'da erkekler kadına şiddeti protesto etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.