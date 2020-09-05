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Fıstık hırsızlığı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.09.2020 14:36 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, bir iş yerinden Antep fıstığı çalan şüpheli şahıslar iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı.

Fıstık hırsızlığı güvenlik kamerasında

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, bir iş yerinden Antep fıstığı çalan şüpheli şahıslar iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızlık şüphelilerinden biri yakalandıktan sonra tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi’ndeki bir fıstık işleme tesisinden Antep fıstığı çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir araçla fıstık tesisinin önüne gelen şüphelilerin, tesisten çıkardıkları çuvallar dolusu fıstığı araçlarına yükledikleri tespit edildi. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilen şüpheli şahıslardan biri kimliği tespit edilerek yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, diğer şüphelileri arama çalışmalarının ise devam ettiği vurgulandı.

Fıstık hırsızlığı güvenlik kamerasında

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