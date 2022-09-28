YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası

28.09.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 6 kategoride yapılan turnuvada Türkiye Muaythai Milli Takımı 7 altın, 7 gümüş ve 15 bronz madalya alarak dünya şampiyonu oldu

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda Muaythai Milli Takımı 7 altın, 7 gümüş ve 15 bronz madalya alarak dünya şampiyonu oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve 6 kategoride gerçekleştirilen turnuvaya toplam 56 ülkeden 110 sporcu katıldı.

Turnuvada İlkadım Okçuluk Salonu'nda yapılan muaythai müsabakaları sona erdi.

Muaythai Milli Takımı, 16 ülkeden 62 üniversitenin katıldığı müsabakalarda 7 altın, 7 gümüş ve 15 bronz alarak kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandıSamsun'da ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret ettiGalatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti
Konya'da "POS tefeciliği" operasyonunda 3 şüpheli yakalandıKonya'da "POS tefeciliği" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Samsun Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
04:56
Sabah
06:21
Öğle
12:31
İkindi
15:50
Akşam
18:30
Yatsı
19:50

Samsun Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Perşembe

Seven Eczanesi
Ilkadim
Ketenci Eczanesi
Ilkadim
Malkoçoğlu Eczanesi
Canik
Ömürevleri Eczanesi
Atakum
Defne Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.