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Fiyatlardaki artış aşırı talepten kaynaklanıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.05.2020 15:57 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Meyve Sebze ve Balıkçılar Odası Başkanı Erkan Alpsu, son zamanlarda sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın aşırı talepten kaynaklandığını ifade etti.Bandırma Meyve, Sebze ve Balıkçılar Odası Başkanı Erkan Alpsu, son günlerde sebze ve meyve fiyatlarındaki yükselişin mevsimsel bir yükseliş olduğunu ifade ederek, fiyatlardaki artışın en çok aşırı talepten kaynaklandığını belirtti.Alpsu, "Mevsim geçişi olması dolayısıyla sebze ve meyvede azalma var.

Fiyatlardaki artış aşırı talepten kaynaklanıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Meyve Sebze ve Balıkçılar Odası Başkanı Erkan Alpsu, son zamanlarda sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın aşırı talepten kaynaklandığını ifade etti.
Bandırma Meyve, Sebze ve Balıkçılar Odası Başkanı Erkan Alpsu, son günlerde sebze ve meyve fiyatlarındaki yükselişin mevsimsel bir yükseliş olduğunu ifade ederek, fiyatlardaki artışın en çok aşırı talepten kaynaklandığını belirtti.
Alpsu, "Mevsim geçişi olması dolayısıyla sebze ve meyvede azalma var. Bir de vatandaşlar özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı günlerin öncesinde aşırı alışveriş yapıyorlar. Çuvalla sebze meyve alan insanlar var. Bu da talebi arttırdığı için fiyatların yükselmesine neden oluyor" dedi.
"Pazar yerlerindeki önlemler yerinde"
Başkan Alpsu, Bandırma’da Belediye’nin özellikle semt pazarlarında salgın sürecinin en başından bu yana yerinde tedbirler aldığını ifade ederek, "Belediye Başkanlığı pazar yerlerinde girişte ateş ölçüyor, maske dağıtıyor ve dezenfektan tünelleri ile ya da dezenfekte ilaçları ile insanların dezenfektesini yaparak semt pazarlarına girmelerine müsaade ediyor. Pazarcı esnafımız da mümkün olan çoğunlukta maskeli satış yapıyor ve tezgah arası sosyal mesafeye dikkat ediyor" dedi.
Alpsu, Bandırma’da korona virüs süreci nedeniyle geçici olarak Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri’nde kurulmaya başlanan Perşembe ve Pazartesi pazarlarının Ramazan Bayramı sonunda normal yerlerinde kurulmaya başlayacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

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