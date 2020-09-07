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fizy'de ağustos ayının en çok ilgi gören isimleri

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.09.2020 12:52 | Son Güncelleme

fizy'de, mayıs ayında zirveye çıkan Zeynep Bastık, ağustosta da en fazla dinlenen isim oldu - "Cennetten Çiçek" şarkısı geçen ayın en çok dinlenen ve paylaşılan şarkısı olurken, kullanıcılar en fazla "Nimet" şarkısını beğendi

İSTANBUL (AA) - Dijital müzik platformu fizy'de, mayıs ayında zirveye çıkan Zeynep Bastık, ağustosta da en fazla dinlenen isim oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, fizy'de ağustos ayının en çok ilgi gören isimleri belli oldu.

Son dönemde yayınladığı yeni şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Zeynep Bastık, ayın en çok dinlenen şarkıcısı olurken, YouTube kanalında paylaştığı şarkıyla popülerleşen Zehra'nın "Cennetten Çiçek" parçası, fizy'de en çok dinlenen ve paylaşılan şarkı unvanını aldı.

fizy'de geçen ayın en fazla beğeni alan şarkısı ise sosyal medya fenomeni Didomido'nun yeni çıkardığı "Nimet" şarkısı olarak kayıtlara geçti.

Ağustos ayında da müzikseverler tarafından büyük ilgi gören fizy'de, Zeynep Bastık'ın ardından en çok dinlenen isimler arasında Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Sura İskenderli, Ahmet Kaya, Ziynet Sali, Oğuzhan Koç, İbrahim Tatlıses, Ece Mumay ve Ebru Gündeş yer aldı.

- fizy'nin en sevilen listelerinde pop müzik zirvede

Her müzik zevkine göre hitap eden ve farklı listelerle dinleyicilerine keyifli dakikalar yaşatan fizy'de geçen ay en çok dinlenen türler; pop, rap ve arabesk oldu.

Birbirinden farklı alternatiflerden oluşturulan fizy listeleri arasında ise en çok tercih edilenler şöyle sıralandı:

"'En Yeniler (Yerli)', 'Günün Listesi', 'En Yeniler (Yabancı)', 'fizy pop', '2020 Yaz', '90’lar Türkçe Pop', 'fizy rap', '#EvdeHayatVar pop', 'Yaz Klasikleri Vol II', '2020 Yaz Hitleri'."

Ağustos ayında fizy'yi en çok dinleyen şehirlerin başında ise Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Konya, Diyarbakır, Samsun ve Kayseri geldi.

- fizy'den her müşteriye özel üyelik alternatifi

Müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Aylık 0,99 TL Kampanyası, 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıldı.

Yakında duyurulacak aile üyeliğini tercih edecek fizy kullanıcıları da bu üyeliğin ilk 3 ayını yine kampanya kapsamında indirimli olarak kullanabilecek.

Farklı üyelik alternatiflerine dair bilgilere www.fizy.com adresinden ulaşmak mümkün oluyor.

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