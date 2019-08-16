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Flamengo, Mario Balotelli transferinden vazgeçti

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 16.08.2019 08:52 | Son Güncelleme

Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo, görüşme halindeki oldukları Mario Balotelli transferinden vazgeçtiklerini açıkladı.

Flamengo, Mario Balotelli transferinden vazgeçti

Geçtiğimiz sezon son olarak Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giyen Mario Balotelli, kendisine takım aramaya devam ediyor. Sezon sonu itibariyle serbest oyuncu statüsünde olan Balotelli, son olarak Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo tarafından reddedildi.

Flamengo Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Mario Balotelli ile anlaşma sağlanamadığını ve transferden vazgeçildiğini duyurdu. Kariyerinde Inter, Manchester City, Milan, Liverpool gibi takımların formasını giyen Balotelli ile İtalya Serie A ekiplerinden Brescia'nın ilgilendiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
flamengo mario balotelli Brezilya Serie A marsilya Fransa

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