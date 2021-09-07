Flamingolar, İzmit Körfezi'nin misafiri oldu

KOCAELİ (AA) - Arıtma tesisleriyle temizlenen İzmit Körfezi, flamingoların uğrak noktası haline geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Körfez, yapılan arıtma tesisleri, altyapı çalışmaları, havadan, karadan ve denizden devam eden sıkı denetlemelerle eski güzel günlerine geri döndü.

Su altı ve su üstü canlı varlığının her geçen gün arttığı Körfez, sıcak bölgelere göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek için tercih noktası haline geldi.

Göz alıcı renkleriyle görsel şölen oluşturan flamingolar da sonbaharın ilk günlerinde yine İzmit Körfezi'ne misafir oldu.

Suyun üzerinde dinlenen ve zaman zaman yiyecek arayan flamingolar, güzel görüntüler oluşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sık sık temizlenen sulak alan, avlanma yapılmaması için 7 gün 24 saat gözetim altında tutuluyor.

