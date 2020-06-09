SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Flaş iddia! Gökhan Gönül Fenerbahçe'de

Flaş iddia! Gökhan Gönül Fenerbahçe'de

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.06.2020 17:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılıp Beşiktaş'a imza atan Gökhan Gönül, çubuklu formaya geri dönüyor. Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre, tecrübeli sağ bek 9 sezon formasını terlettiği Fenerbahçe'ye, sezon sonunda imza atacak.

Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe'de uzun süredir merak edilen Gökhan Gönül transferinin noktalandığı yazıldı. Başkan Ali Koç ile görüşen tecrübeli futbolcu, Koç'a net bir şekilde Fenerbahçe'ye dönmek istediğini iletti.

Zaman zaman eski takım arkadaşları Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile de konuşan başarılı sağ bekin, yeniden sarı-lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.Aziz Yıldırım döneminde sözleşmesi uzatılmadığı için Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül'ün, sezonu siyah-beyazlı takımda tamamlamaya odaklandığı ifade edildi.

1+1 SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre, Gökhan Gönül ligi Beşiktaş'ta noktalayacak. 35 yaşındaki yıldız, sezon biter bitmez sarı-lacivertli kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte tarihi buluşmanın detayları!İşte tarihi buluşmanın detayları!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Koronavirüs hastaları iyileşiyor ama...

Koronavirüs hastaları iyileşiyor ama...

Fenerbahçe yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe yeni hocasını açıkladı

Neymar'ın annesi sevgilisi ile kavga etti!

Neymar'ın annesi sevgilisi ile kavga etti!

İşte tarihi buluşmanın detayları!

İşte tarihi buluşmanın detayları!

Uğurcan Çakır Beşiktaş'ı itiraf etti

Uğurcan Çakır Beşiktaş'ı itiraf etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Flaş iddia! Gökhan Gönül Fenerbahçe'de

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe yeni hocası açıkladı: Tahir Karapınar

Fenerbahçe yeni hocasını açıkladı

Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

İşte tarihi buluşmanın detayları!

Fenerbahçe'de savunmaya dünya yıldızı geliyor! Thiago Silva...

F.Bahçe'den savunmaya dünyaca ünlü yıldız!

Fenerbahçe Tahir Karapınar'a teklif yaptı

F.Bahçe'nin yeni hocası belli oluyor!

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.