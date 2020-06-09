Flaş iddia! Gökhan Gönül Fenerbahçe'de

Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe'de uzun süredir merak edilen Gökhan Gönül transferinin noktalandığı yazıldı. Başkan Ali Koç ile görüşen tecrübeli futbolcu, Koç'a net bir şekilde Fenerbahçe'ye dönmek istediğini iletti.

Zaman zaman eski takım arkadaşları Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile de konuşan başarılı sağ bekin, yeniden sarı-lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.Aziz Yıldırım döneminde sözleşmesi uzatılmadığı için Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül'ün, sezonu siyah-beyazlı takımda tamamlamaya odaklandığı ifade edildi.

1+1 SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre, Gökhan Gönül ligi Beşiktaş'ta noktalayacak. 35 yaşındaki yıldız, sezon biter bitmez sarı-lacivertli kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.