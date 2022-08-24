FLO çocuklar için okula dönüş öncesinde birçok ayakkabı seçeneği sunuyor

İSTANBUL (AA) - Konforlu, kaliteli ve ulaşılabilir fiyatlarla binlerce ürün seçeneği sunan FLO'nun Okula Dönüş Koleksiyonu çocukları bekliyor.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, okula yeni bir ayakkabı ile adım atmak isteyen çocuklar FLO’nun Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nda yer alan geniş ürün yelpazesiyle buluşuyor.

Okula Dönüş Koleksiyonu’nda kız çocukları için okul kıyafetleriyle en çok tercih edilen babet ve sneaker modelleri yer alıyor.

Siyah, beyaz, pudra gibi her kombinle uyum yakalayacak renkler ile öne çıkan modelleri kalın taban ve cırt cırt detayları süslüyor. Erkek çocuklar için ise, boğazlı ve cırt cırtlı sneaker modelleri dikkati çekiyor. Rahat tabanları ile konforlu kullanım sağlayan modelleri ile FLO ayakkabılar, çocukların adımlarına enerji katıyor.

Okul alışverişlerinin tamamlayıcısı olan çanta, kalemlik, su matarası gibi aksesuarlarda da yüzlerce ürün seçeneği Okula Dönüş Koleksiyonu’nda çocukları bekliyor.

Dünyaca ünlü karakterler Spiderman, Batman, Lol ve Elsa lisanslı ürünleri de çocuklar tercih ediyor.

Geniş iç hacmi sayesinde çocukların tüm eşyalarını toparlayarak kullanım kolaylığı sağlayan çantalar ve daha bir çok aksesuar çeşitleri FLO’da ebeveynleri bekliyor.

