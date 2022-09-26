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Flo, sonbahar-kış koleksiyonunda yüzlerce modeli beğeniye sunuyor

26.09.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Flo, sonbahar-kış koleksiyonunda yüzlerce modeli beğeniye sunuyor

İSTANBUL (AA) - Flo, her kesime hitap eden sonbahar-kış koleksiyonunda yüzlerce modeli müşterilerin beğenisine sunuyor.

Flo açıklamasına göre, günün her anına eşlik edecek yüzlerce ürünün yer aldığı sonbahar-kış koleksiyonda, sonbahara uygun renkteki klasik model ayakkabılar, sneakerlar ve makosenler, toka, kalın taban ve renk detaylarıyla fark oluşturuyor.

Günlük modunu stiline taşımak isteyen kadınlar için siyah, beyaz ve bej renkleriyle öne çıkan sneakerlar, renkli şeritleri ve kalın taban detaylarıyla kombinlerin parçası oluyor. Çantalar ise Flo koleksiyonunda sezon trendlerini yansıtıyor.

Erkeklerin ofis hayatının ve özel günlerinin en önemli tamamlayıcısı olan klasik ayakkabılar, deri, rugan ve süet seçenekleriyle koleksiyonda yer alıyor. Bağcıklı ve düz modelleri, kahverengi, siyah, lacivert, haki gibi her kombine eşlik edebilecek renkleri ve farklı taban alternatifleriyle koleksiyonun en önemli parçaları arasında dikkati çekiyor.

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Model FLO kış sonbahar çanta ayakkabı sezon

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