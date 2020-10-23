FLO’da "Outdoor Festivali" kampanyası başladı

İSTANBUL (AA) - Binlerce ayakkabı çeşidini bir arada bulunduran FLO, "Outdoor Festivali" ile 25 Ekim’e kadar çok sayıda outdoor modelini avantajlı fiyatlarla mağazalarında ve flo.com.tr’de tüketicilerin beğenisine sundu.

FLO açıklamasına göre, şirket, tarzıyla şehirde, sağlamlığıyla outdoor aktivitelerinde tüketicinin yanından ayırmak istemeyeceğini birbirinden trend modeller sunarken, "Outdoor Festivali" ile de doğa severlerin her anına eşlik ediyor.

Mevsim modasına yönelik modelleriyle dikkati çeken FLO, başlattığı festival kapsamında çok sayıda outdoor modelini, 25 Ekim tarihine kadar doğa severlere avantajlı fiyatlarla sunuyor.

Açıklamaya göre, her yaşa ve tarza hitap FLO’nun outdoor modelleri, esnek taban yapısıyla hareket etmeyi sevenlerin hayatına maksimum enerji katmayı hedefliyor. Farklı tasarım ve renkleriyle sonbahar-kış sezonunda rahatlığı ve şıklığı bir araya getiren kadın, erkek ve çocuklara özel outdoor modeller, doğa sporları ve gezilerin yanı sıra günlük hayatta da rahatlıkla kullanabilecek özellikleriyle öne çıkıyor.

FLO’nun outdoor koleksiyonuna www.flo.com.tr ya da mağazalarından ulaşılıyor.

