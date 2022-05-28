Floransa Bayrak Dansçılarının gösterisi Başkentlilere coşkulu anlar yaşattı

Floransa Bayrak Dansçıları (Sbandieratori Città di Firenze) Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'da gösteri düzenledi.

Gösteri, Sevda-Cenap And Müzik Vakfının organizasyonu ve İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde, Ulus Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Dans topluluğu, 15 ve 16'ncı yüzyıllara ait kıyafetlerden esinlenilerek hazırlanan kostümleri ve Floransa şehrinin dört ana mahallesinin sancaklarıyla, bando eşliğinde tarihi bayrak dansı gösterisi yaptı.

Başkentlilerin meraklı bakışları arasında sunulan gösteride, izleyenler dans ekibiyle fotoğraf çektirdi.

- "Kültürümüzün Ankara'da tanıtılması adına önemli bir fırsat"

Gösterinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Floransa Bayrak Dansçıları ekip lideri Simone Ferri Graziani, Ankara'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Floransa'nın tarihi bayrak dansı gösterisini düzenlediklerini anlatan Graziani, ev sahipliği için Başkentlilere teşekkür etti.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Dario Sabbioni de İtalyan kültürünün Ankara'da tanıtılması adına festivalin önemli bir fırsat olduğunu, izleyenlerin tarihi dans gösterisini beğendiğini umduklarını söyledi.

