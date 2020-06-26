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  4. Floriana Messina, Maradona'ya çağrıda bulundu! "Tek hayalim seni bulmak"

Floriana Messina, Maradona'ya çağrıda bulundu! "Tek hayalim seni bulmak"

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.06.2020 17:14 | Son Güncelleme

Napoli taraftarı olan Serie A TV sunucusu Floriana Messina, efsane futbolcu Maradona duvar boyamasının önünde bir paylaşım yaptı. Güzel sunucu "Maradona bir Tanrı. Maradona futboldur. O sizin gibi değil, Tek hayalim var: seni bulmak." notuyla herkesi şaşırttı.

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın elle gol attığı ve 'Tanrı'nın Eli' dediği İngiltere maçının üzerinden 34 yıl geçmişken eski takımı Napoli'de de paylaşımlar yapılıyor.Serie A ekiplerinden Napoli'nin ve dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu gösterilen Maradona'nın dev bir boyaması İtalya'da yapıldı.

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Napoli şehrinde yapılan duvar boyamasının önünde poz veren Messina şu sözleri yazdı; "Maradona bir Tanrı. Maradona futboldur. O sizin gibi değil, o hep bizimle. Tek hayalim var: seni bulmak."

Messina bu paylaşımı Maradona'nın 34 yıl önce İngiltere'ye elle attığı golün yıl dönümünde yaptı. Tam bir Maradona hayranı olan güzel sunucu Messina formalı fotoğrafını paylaşmış ve beğeni rekoru kırmıştı. Instagram'da 557 bin takipçisi olan güzel sunucu, İtalyan taraftarlar arasında fenomen hale gelmiş durumda. Sunduğu program ise en çok seyredilen spor programları arasında yer alıyor.


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