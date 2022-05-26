Floyd Mayweather, striptiz kulübü için fotoğraf ve video istedi!

Dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather, ring dışındaki hareketleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. 50-0'lık büyük bir kariyer inşa eden ABD'li boksör, Las Vegas'ta bulunan striptiz kulübü için iş ilanı verdi.

"BİR FOTOĞRAF VE VİDEONUZU GÖNDERİN"

"Para" lakaplı sporcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Dünyanın dört bir yanında yer alan kadınlar, Las Vegas'ta dans etmek ister misiniz? Lütfen bir fotoğrafınızı ve montajlanmamış videonuzu belirtilen adrese gönderin."

"UYGUN OLDUĞUNUZDAN EMİN OLUN"

Dans etmek için uygun evraklara sahip olduğunuzdan emin olmak için en kısa sürede Vegas'a gidin. Vegas yasalarının diğer şehirlerden farklı olduğunu lütfen unutmayın. Bu yüzden Şerif kartı ve işletme ruhsatı almanız gerekecek.

"VEGAS'TA 24 SAAT BOYUNCA PARA KAZANABİLİRSİNİZ"

"Las Vegas, günün 24 saatinde de para kazanabileceğiniz nadir yerlerden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

