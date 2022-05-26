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Floyd Mayweather, striptiz kulübü için fotoğraf ve video istedi!

26.05.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Profesyonel boks kariyerinde çıktığı 50 karşılaşmanın tamamını kazanan 43 yaşındaki eski boksör Floyd Mayweather, Las Vegas'ta bulunan striptiz kulübü için Instagram'dan bir iş ilanı verdi.

Floyd Mayweather, striptiz kulübü için fotoğraf ve video istedi!

Dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather, ring dışındaki hareketleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. 50-0'lık büyük bir kariyer inşa eden ABD'li boksör, Las Vegas'ta bulunan striptiz kulübü için iş ilanı verdi.

"BİR FOTOĞRAF VE VİDEONUZU GÖNDERİN"

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"Para" lakaplı sporcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Dünyanın dört bir yanında yer alan kadınlar, Las Vegas'ta dans etmek ister misiniz? Lütfen bir fotoğrafınızı ve montajlanmamış videonuzu belirtilen adrese gönderin."

"UYGUN OLDUĞUNUZDAN EMİN OLUN"

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Dans etmek için uygun evraklara sahip olduğunuzdan emin olmak için en kısa sürede Vegas'a gidin. Vegas yasalarının diğer şehirlerden farklı olduğunu lütfen unutmayın. Bu yüzden Şerif kartı ve işletme ruhsatı almanız gerekecek.

"VEGAS'TA 24 SAAT BOYUNCA PARA KAZANABİLİRSİNİZ"

"Las Vegas, günün 24 saatinde de para kazanabileceğiniz nadir yerlerden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

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