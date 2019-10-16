"Ford V. Ferrari" (Asfaltın Kralları) filminden Türkçe altyazılı fragman yayınlandı

Hollywood'un en iyi oyuncularından Christian Bale ve Matt Damon'ın başrolünü üstlendiği "Ford V. Ferrari" (Asfaltın Kralları) filminden fragman paylaşıldı. Altyazılı fragmanda, Ken Miles ve Carroll Shelby arasındaki gerilimin yükselmesine tanıklık ediyoruz.

Ülkemizde "Asfaltın Kralları" adıyla vizyondaki yerini alacak olan “Ford v. Ferrari”, 1966 yılında düzenlenen Le Mans 24 Saat Yarışı’nın gerçek hikâyesini konu alıyor.

Henry Ford II ve Lee Iacocca ikilisi, tuhaf ancak kararlı bir grup Amerikalı mühendis ve tasarımcıdan sıfırdan bir otomobil yapmalarını ister. Otomotiv vizyoneri Carroll Shelby (Matt Damon) ve İngiliz şoförü Ken Miles’ın (Christian Bale) başını çektiği ekip, uzun yıllardır pistlere egemen olan Ferrari’yi Fransa’da düzenlenen 1966 Le Mans Dünya Şampiyonası’nda alt etmek için işe koyulur.

Yılın en çok merak edilen filmlerinden biri olan Ford V. Ferrari, yurt dışındaki izleyicileriyle Toronto Film Festivali, Telluride Film Festivali, Zurich ve Londra Film Festivali'nde buluştu ve eleştirmenler tarafından beğeni toplamayı başardı. Ayrıca Hollywood Film Ödülleri tarafından şimdiden Yılın En İyi Kurgusu ve Yılın En İyi Sesi ödüllerine layık görüldü.

Oscar ödüllü Christian Bale ve başarılı aktör Matt Damon’a filmde Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Josh Lucas gibi isimler eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğuna Logan, Wolverine, 3:10 Yuma Treni gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen James Mangold oturuyor.

Merakla beklenen yıldız kadrolu "Ford V. Ferrari" (Asfaltın Kralları), ülkemizdeki izleyicileriyle 15 Kasım tarihinde sinemalarda buluşacak.



