YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Forklift operatörü iki kadın fabrikanın "yükü"nü taşıyor

Forklift operatörü iki kadın fabrikanın "yükü"nü taşıyor

18.11.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yün firmasında çalışan Emine Şen ve Duran Karakavas, ustalıkla kullandıkları iş makinesinin bakım ve temizliğini de yapıyor - Emine Şen: - "İş yerimizde forklift operatörüne ihtiyaç vardı. Bir cesaretle işi öğrendim. İlk başlarda zorlandım ama ustamız sayesinde işin tüm inceliklerini öğrendim. Araba kullanmayı bilmiyorum ama forklift işinde uzmanlaştım" - Duran Karakavas: - "İlk başlarda korkuyordum, heyecan yapıyordum. 'Balyalar üzerime devrilir' diye endişe ediyordum. Bir süre sonra alıştım. Başlarda üst üste 2-3 balya koyabiliyorken şimdi 8-9 balyaya çıktım"

MEHMET ÇALIK - Uşak'ta yün firmasında çalışan iki kadın forklift operatörü takdir topluyor.

İki çocuk annesi 49 yaşındaki Emine Şen ile üç çocuk annesi 45 yaşındaki Duran Karakavas, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yün firmasında forklift operatörü olarak çalışıyor.

Seri şekilde kontrol ettikleri iş makinesiyle üst üste koydukları balyaları büyük bir ustalıkla taşıyan kadın operatörler, iş bitiminde forkliftlerin bakım ve temizliğini de yapıyor.

Şen, AA muhabirine, iş yerindeki ustasının yönlendirmesiyle forklift kullanmaya başladığını ancak ilk başlarda "yapamam" korkusu yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 5 yıl önce forklift operatörlüğü belgesi için kursa yazıldığını anlatan Şen, şöyle konuştu:

"İş yerimizde forklift operatörüne ihtiyaç vardı. Bir cesaretle bu işi öğrendim. İlk başlarda zorlandım ama ustamız sayesinde işin tüm inceliklerini öğrendim. Araba kullanmayı bilmiyorum ama forklift işinde uzmanlaştım. Derse çalışarak öğrendim, sınavına girip kazandım. Her kadının yapabileceği bir iş mutlaka vardır yeter ki bir şeylerle uğraşsınlar. Hiç boş durmasınlar. Mücadele vermek ve uğraşmak önemli. Yapılmayacak hiçbir şey yok yeter ki o istek ve mücadele içinizde olsun."

Karakavas ise yaklaşık 7 yıl önce iş yerindeki müdürünün yönlendirmesiyle kursa yazılarak forklift operatörlüğü belgesi aldığını belirtti.

Forklift kullanmanın çok zevkli olduğunu dile getiren Karakavas, "İlk başlarda korkuyordum, heyecan yapıyordum. 'Balyalar üzerime devrilir.' diye endişe ediyordum. Bir süre sonra alıştım. Şu an çok memnunum. Başlarda üst üste 2-3 balya koyabiliyorken şimdi 8-9 balyaya çıktım. Ustamızın sayesinde zorlanmadan işi öğrendim, Allah kendisinden razı olsun." dedi.

Kendisini görenlerin şaşırdığını anlatan Karakavas, bu şekilde diğer kadınlara da örnek olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması
Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandıUşak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Uşak Namaz Vakitleri 18 Kasım Perşembe

İmsak
06:15
Sabah
07:41
Öğle
12:52
İkindi
15:31
Akşam
17:54
Yatsı
19:15

Uşak Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Perşembe

Akşahin Eczanesi
Merkez
Gülşifa Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Akşahin Eczanesi
Merkez
Gülşifa Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.