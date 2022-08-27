FormLaser caniasERP’yi tercih etti

İSTANBUL (AA) - İstikrarlı büyümesi ile sektörünün önemli firmalarından biri olan FormLaser, iş süreçlerini IAS’nin canias4.0 teknolojileri çatısı altında sunduğu kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP ile yöneteceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 600 müşterisi ve 1800 müşterilik geniş portföyü ile 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren FormLaser, saç levha işleme, lazer kesim alanında hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Form Laser Fabrika Müdürü Kağan Bozkaya, firmaları büyürken gelişen ihtiyaçlarına uzun soluklu çözüm arayışlarını caniasERP ile tamamladıklarını belirterek, "caniasERP ile istematik, ölçülebilir, maliyetlerimizi net görebileceğimiz bir yapı kurgulayacağız." ifadelerini kullandı.

FormLaser merkez ofisinde IAS Satış Yöneticisi Fatih Yazıcı ve Form Laser Fabrika Müdürü Kağan Bozkaya önderliğinde gerçekleştirilen kick off toplantısı ile iki firma iş birliklerini duyurdu.

Toplantıda dijital dönüşüm süreçleri hakkında yaptığı konuşmaya yer verilen Bozkaya, şunları kaydetti:

“2005 yılından bu yana makine parkurumuzu genişleterek Türkiye’nin sayılı firmaları arasına girmiş bulunuyoruz. Firmamız büyürken ihtiyaçlarımız da değişmeye başladı. Daha önce bir yazılım kullanmıyorduk, kullandığımız ofis programları vardı ve etkiliydi ancak izlenebilirlik konusunda ciddi problemler yaşadık. Bu tarz sorunlar yaşamaktansa bir ERP yatırımı yapıp daha sistematik, ölçülebilir, maliyetlerimizi net görebileceğimiz bir yapı kurgulamaya karar verdik.

Piyasadaki çeşitli ERP ve MRP uygulamalarını inceledik. Açık kaynak kodlu bir yazılım istiyorduk. canias4.0 teknolojilerinin bu şekilde sunulduğunu biliyoruz. Yaklaşık dokuz yıl caniasERP kullandım, birçok sürecinde bulundum, bölüm bazlı uygulamaların tamamının altyapısında neler olması gerektiğini de biliyorum.

Bu nedenle IAS ile anlaşma konusunda en başından beri kararlıydım. Ancak farklı firmaları da inceledik. Yaptığımız karşılaştırmalar sonucunda caniasERP daha konfigüratör daha esnek daha ulaşılabilir bir yazılım olarak öne çıktı. Tüm ekibimiz aynı kanıdaydı. Projenin kısa sürede başarı ile canlı kullanıma alınacağını düşünüyoruz."

