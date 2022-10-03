Fortuna Sittard oyuncusu Oğuzhan Özyakup kimdir? Oğuzhan Özyakup nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Fortuna Sittard oyuncusu Oğuzhan Özyakup 3 Ekim 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Başarılkı futbolcu Fortuna Sittard'da 81 dakika sahada kaldı. Peki, Oğuzhan Özyakup kimdir? İşte Fortuna Sittard oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un hayatı ve biyografisi...
Oğuzhan Özyakup 23 Eylül 1992 yılında Hollanda, Zaandam'da dünyaya geldi.
Hollanda'da yetişen futbolcumuz şu an Fortuna Sittard'da oynamaktadır.
Oğuzhan Özyakup altyapı kariyeri:
2004-2008 AZ Alkmaar
2008-2011 Arsenal
Oğuzhan Özyakup profesyonel futbol kariyeri:
2011-2012 Arsenal
2012-2022 Beşiktaş
2020 → Feyenoord (kiralık)
2022- Fortuna Sittard
Okuyucu Yorumları 0 yorum