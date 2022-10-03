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Fortuna Sittard oyuncusu Oğuzhan Özyakup kimdir? Oğuzhan Özyakup nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

03.10.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fortuna Sittard oyuncusu Oğuzhan Özyakup, 2-0 skorla sonuçlanan Volendam maçının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Fortuna Sittard böylelikle ligde üst üste ikinci zaferini elde etti. Peki, maçta attığı golle adından söz ettiren Fortuna Sittard oyuncusu Oğuzhan Özyakup kimdir? Oğuzhan Özyakup nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Fortuna Sittard oyuncusu Oğuzhan Özyakup kimdir? Oğuzhan Özyakup nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Fortuna Sittard oyuncusu Oğuzhan Özyakup 3 Ekim 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Başarılkı futbolcu Fortuna Sittard'da 81 dakika sahada kaldı. Peki, Oğuzhan Özyakup kimdir? İşte Fortuna Sittard oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un hayatı ve biyografisi...

OĞUZHAN ÖZYAKUP KİMDİR?

Oğuzhan Özyakup 23 Eylül 1992 yılında Hollanda, Zaandam'da dünyaya geldi.

Hollanda'da yetişen futbolcumuz şu an Fortuna Sittard'da oynamaktadır.

FORTUNA SİTTARD OYUNCUSU OĞUZHAN ÖZYAKUP HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Oğuzhan Özyakup altyapı kariyeri:

2004-2008 AZ Alkmaar
2008-2011 Arsenal

Oğuzhan Özyakup profesyonel futbol kariyeri:

2011-2012 Arsenal
2012-2022 Beşiktaş
2020 → Feyenoord (kiralık)
2022- Fortuna Sittard

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