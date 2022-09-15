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Fotoğraf sanatçıları ve gazeteciler Diyarbakır'ı objektiflerine yansıtacak

15.09.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fotoğraf sanatçıları ve gazeteciler Diyarbakır'ı objektiflerine yansıtacak

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kayapınar Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Çağrılı Fotoğraf Günleri" kapsamında fotoğraf sanatçıları ve gazeteciler kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini çekecek.

Merkez Kayapınar ilçesinde bir restoranda gerçekleştirilen programda, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, kentte gelen fotoğraf sanatçısı ve gazeteci Muhammed Muheısen, Mehmet Aslan, Murat Bakmaz, Hüseyin Remzi Konak, İskan Altın, İlker Karaman, Ali İhsan Öztürk, Mehmet Sümer, Mehran Chegraghci Bazar, Osman Maaşoğlu, Hasan Açan, Murat İbranoğlu, Ayşe Çalışkan, Sema Mermertaş, Serpil Eroğlu, Seyit Konyalı, Şeref Akçay, Dilan Bozyel, Mehmet Özcan, Murat Meral, Adem Meleke ve Alp Alper ile bir araya geldi.

Karaman, programda, ilçenin ve ilin tanıtılmasına katkı sunmak amacıyla etkinliği organize ettiklerini söyledi.

Bugünden itibaren 4 gün boyunca "Uluslararası Çağrılı Fotoğraf Günleri" düzenlediklerini kaydeden Karaman, "Gerek ülke içinden gerekse ülke dışından misafirlerimiz var. Kayapınar'ımız sanatçı gözüyle öne çıkacak. Burayı marka şehir haline dönüştürme hedefiyle insanlara yansıtacak en iyi pozları, en iyi anları onların gözüyle yakalamak istiyoruz." dedi.

İlçenin 20 yıl içinde çok geliştiğini ve modernleştiğini belirten Karaman, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle bu hafta tarihe bir not düşmek istiyoruz. Kayapınar'ın güzelliklerini, önemli yerlerini ön plana çıkarmak, modern görüntüsünü, şehir yaşamını ülkemize ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Önemli bir adım olacağını düşünüyoruz. Uluslararası bilinen basın ajanslarına, dergilere çalışan önemli misafirlerimiz var. Yerli ve yabancı fotoğraf sanatçılarımız, basın mensuplarımız var."

"Uluslararası Çağrılı Fotoğraf Günleri" kapsamında 18 Eylül'e kadar fotoğraf sanatçıları ve gazeteciler kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini çekecek, düzenlenecek söyleşilerde fotoğrafın inceliklerini paylaşacak.

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