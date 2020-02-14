Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı öğrencileri fotoğraf sergisi açtı

Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı öğrencileri, bir dönem boyunca çektikleri fotoğraflarını sergiledi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı öğrencileri, güz dönemi boyunca çektikleri fotoğraflardan oluşan bir sergi açtı. Gün içerisinde yoğun katılımın yaşandığı fotoğraf sergisinin açılışı Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından gerçekleştirildi. Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisinde gerçekleşen dönem sonu fotoğraf sergisinde, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programından on dört öğrencinin çektiği birbirinden başarılı elli fotoğraf yer aldı. Bayburt’un doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mekânları, esnaf ve sanatkârların çalışmaları, Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesinde yer alan birçok mekânın gece ve gündüz çekimlerinden oluşan manzara, aktüel ve mimari temalı karma fotoğraflarla açılan dönem sonu sergisi oldukça dikkat çekti.

Öğrencilerin kendi bakış açılarıyla, güz dönemi boyunca çektikleri fotoğraflardan oluşan serginin açılışını yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, sergilenen fotoğrafları yakından inceledi. Rektör Coşkun, güzel eserlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunan akademisyen ve öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Fotoğraf sergisinin açılışına Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Uçurum, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emine Taş, Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Erdoğan ile birçok öğretim elemanı ve öğrenciler katıldı.

Yoğun katılımın olduğu serginin açılış programı kokteyl ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

