Franck Ribery, Fiorentina'ya imza atıyor

Galatasaray'ın eski yıldızı Franck Ribery'nin yeni adresi belli oldu. 36 yaşındaki emektar futbolcu, Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya imza atmak üzere.

Sky Sport Italia'nın haberine göre, bonservisi elinde olan yıldız futbolcuyla uzun süredir müzakere içinde olan Fiorentina transferde mutlu sona çok yaklaştı. Çarşamba günü sağlık kontrolünden geçecek olan Ribery, 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Mor Menekşeler, Fransız yıldıza yıllık 4 milyon Euro net ücret ve şartlara bağlı olarak 500'er bin Euro bonus ödeyecek. Geçmişte Galatasaray forması da giyen Franck Ribery, 2007-2019 yılları arasında Bayern Münih için mücadele etti ve Bavyera ekibinin tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

