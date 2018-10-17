SPOR

Fransa 2 - 1 Almanya (UEFA Uluslar Ligi)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 17.10.2018 09:36 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün 9 maç oynandı. A Ligi 1'inci Grup karşılaşmasında Fransa kendi sahasında Almanya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Fransa 2 - 1 Almanya (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü hafta, 9 maçla tamamlandı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.

Avrupa futbolunun iki büyük takımının karşı karşıya geldiği A Ligi 1. Grup maçında Fransa, Almanya'yı konuk etti.

Almanya, Kroos'un 14. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. 62. dakikada skoru eşitleyen Griezmann, 80. dakikada kullandığı penaltıyı da gole çevirerek Fransa'nın sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Üç maçtan bir puan çıkarabilen Almanya'nın finallere gitme şansı kalmadı.

B Ligi 1. Grup'ta konuk ettiği Çekya'yı 1-0 yenen Ukrayna ise A Ligi'ne yükseldi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Makedon oyuncusu Eljif Elmas, takımının Ermenistan'a 4-0 yenildiği maçta, 57. dakikada girdiği sahayı, 90+3'üncü dakikada kırmızı kart görerek terk etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup: Fransa-Almanya: 2-1

B Ligi

1. Grup: Ukrayna-Çekya: 1-0

4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Galler: 0-1

C Ligi

3. Grup: Slovenya-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-1

Norveç-Bulgaristan: 1-0

D Ligi

1 Grup: Kazakistan-Andorra: 4-0

Letonya-Gürcistan: 0-3

4. Grup: Ermenistan-Makedonya: 4-0

Cebelitarık-Lihtenştayn: 2-1

PARTNERBu insanlar ne yapıyor dersiniz! Öğrenince şok olacaksınızBu insanlar ne yapıyor dersiniz! Öğrenince şok olacaksınız
Brezilya 1 - 0 Arjantin (Hazırlık maçı)Brezilya 1 - 0 Arjantin (Hazırlık maçı)
Traktör Sazi, Aykut Kocaman reddedince Ersun Yanal'a teklif götürdü!Traktör Sazi, Aykut Kocaman reddedince Ersun Yanal'a teklif götürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Almanya UEFA Uluslar Ligi

En Çok Okunan Haberler

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Ermenistan - Makedonya maçında Eljif Elmas kırmızı kart gördü

Ermenistan - Makedonya maçında Eljif Elmas kırmızı kart gördü

Traktör Sazi, Aykut Kocaman reddedince Ersun Yanal'a teklif götürdü!

Traktör Sazi, Aykut Kocaman reddedince Ersun Yanal'a teklif götürdü!

Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Manchester United'ın satışı iptal oldu

Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Manchester United'ın satışı iptal oldu

Canlı yayında skandal sözler!

Canlı yayında skandal sözler!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa 2 - 1 Almanya (UEFA Uluslar Ligi)

Fransa 2 - 1 Almanya (UEFA Uluslar Ligi)

Brezilya 1 - 0 Arjantin (Hazırlık maçı)

Brezilya 1 - 0 Arjantin (Hazırlık maçı)

Traktör Sazi, Aykut Kocaman reddedince Ersun Yanal'a teklif götürdü!

Traktör Sazi, Aykut Kocaman reddedince Ersun Yanal'a teklif götürdü!

Ermenistan - Makedonya maçında Eljif Elmas kırmızı kart gördü

Ermenistan - Makedonya maçında Eljif Elmas kırmızı kart gördü

Canlı yayında skandal sözler!

Canlı yayında skandal sözler!

Nagatomo Muslera'yı üzdü

Nagatomo Muslera'yı üzdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.