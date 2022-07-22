İSTANBUL (AA) - 109. Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabında Jumbo-Visma takımından Fransız Christophe Laporte birinci oldu, takım arkadaşı Danimarkalı Jonas Vingegaard genel klasman liderliğini sürdürdü.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 19. etabı, Castelnau-Magnoac ile Cahors arasındaki 189 kilometrelik parkurda yapıldı.

Jumbo-Visma takımından Christophe Laporte, 3 saat 52 dakika 4 saniyelik derecesiyle turda kariyerinin ilk etap zaferini elde etti.

Danimarkalı Vingegaard, 75 saat 45 dakika 44 saniyelik toplam süresiyle Pogacar'ın 3 dakika 21 saniye önünde genel klasman liderliğini korudu.

Tura, yarın Lacapelle-Marival ile Rocamadour arasında koşulacak bireysel zamana karşı yarışla devam edilecek.

2022 Fransa Bisiklet Turu, 24 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.



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