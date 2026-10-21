Fransa'da skandal pankart: Katliam! UEFA'ya şikayet ettiler

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 4-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından ev sahibi ekibin taraftarlarının açtığı bir pankart nedeniyle harekete geçti. Katalan kulübü, tribünlerde sergilenen pankartı UEFA'ya şikayet etti.

BARCELONA UEFA'YA ŞİKAYET ETTİ

Mundo Deportivo'nun haberine göre, mücadele öncesinde Parc des Princes'te kale arkasında açılan pankart, Barcelona'nın tepkisine neden oldu. Fransızca “Paris usulü katliamı” ifadesinin yer aldığı pankartta, 1974 yapımı Teksas Testere Katliamı filmine gönderme yapan bir görsel de kullanıldı.

Şiddet unsurları içerdiği gerekçesiyle söz konusu pankartı UEFA'ya bildiren Barcelona'nın, karşılaşma sırasında kulübe yönelik hakaret içeren diğer pankartların kaldırılması için de talepte bulunduğu belirtildi.