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Fransa'da sokaklar hala karışık! Galatasaray taraftara seslendi: Kuralları açıkladılar

Galatasaray, Lille deplasmanı öncesinde taraftarlarına ulaşım ve stadyuma giriş kurallarıyla ilgili uyarıda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, toplanma alanından hareket saatini duyururken bilet ve üst araması yapılacağını, misafir tribünü dışında başka bir bölüme girilemeyeceğini açıkladı.

Fransa'da sokaklar hala karışık! Galatasaray taraftara seslendi: Kuralları açıkladılar
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile oynayacağı karşılaşma öncesinde deplasmana gidecek taraftarlarına yönelik bir bilgilendirme yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, stadyuma ulaşım ve giriş sürecine ilişkin detayları paylaşarak taraftarlarını belirlenen kurallara uymaları konusunda uyardı.

HAREKET SAATİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın açıklamasına göre, Lille karşılaşması için stadyum kapıları yerel saatle 16.45'te açılacak. Taraftarların buluşma noktası olarak belirlenen Grand'Place Lille yakınlarındaki Rihour Metro Durağı'ndan en geç 15.45'te hareket etmeleri tavsiye edildi.

Rihour Metro Durağı'ndan yola çıkacak taraftarlar, 4 Cantons Metro Durağı'nda indikten sonra yaklaşık 15 dakikalık yürüyüşle stadyuma ulaşabilecek.

Fransa da sokaklar hala karışık! Galatasaray taraftara seslendi: Kuralları açıkladılar 1

STADYUM GİRİŞİNDE ARAMA YAPILACAK

Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmayı tribünden takip edecek taraftarlara stadyum girişinde hem bilet hem de üst araması gerçekleştirileceğini bildirdi. Taraftarların, kulüp tarafından duyurulan kapıları kullanarak stadyuma giriş yapmaları gerektiği belirtildi.

MİSAFİR TRİBÜNÜ UYARISI

Galatasaray, taraftarlarının stadyum içerisinde uyması gereken kurallara da dikkat çekti. Yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı taraftarların misafir tribünü dışında herhangi bir bölüme giriş yapmalarının yasak olduğu vurgulandı. Kulüp, olası sorunların önüne geçilmesi için taraftarların belirtilen düzenlemelere uygun hareket etmelerini istedi.

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galatasaray
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