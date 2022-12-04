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Fransa ilk yarıyı 1-0 önde kapattı, 44'te sahneye çıkan Grioud tarih yazdı! Thierry Henry...

04.12.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası son 16 turunun dikkat çeken karşılaşmasında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. Birçok yıldızın sahne aldığı karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Fransa üstünlüğü ile geçilirken, karşılaşmanın 44. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydeden Olivier Giroud Fransa Milli Takımı'nın tarihine geçti. İşte detaylar...

Fransa ilk yarıyı 1-0 önde kapattı, 44'te sahneye çıkan Grioud tarih yazdı! Thierry Henry...
Olivier Giroud

Olivier Giroud

FRA Fransa
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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Dünya Kupası'nda heyecan son 16 turu maçları ile devam ediyor. Son 16 turu karşılaşmasında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi.

İLK YARI 1-0 TAMAMLANDI!

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Mücadelede ilk yarının son bölümüne girilirken, karşılaşmanın 44. dakikasında Olivier Giroud sahneye çıktı. Tecrübeli oyuncu 44'te takımını 1-0 öne geçirirken, taraflar soyunma odasına bu skorla gitti.

TARİH YAZDI!

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Olivier Giroud da attığı bu golle Fransa Milli Takımı'nın tarihine geçti. Golcü oyuncu milli formayla 52. golünü atarak Fransa Milli Takımı formasıyla tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

Thierry Henry milli formayla 51 gole imza atmıştı.


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Fransa dünya kupası 10

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