Fransa ilk yarıyı 1-0 önde kapattı, 44'te sahneye çıkan Grioud tarih yazdı! Thierry Henry...

Dünya Kupası'nda heyecan son 16 turu maçları ile devam ediyor. Son 16 turu karşılaşmasında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi.

İLK YARI 1-0 TAMAMLANDI!

Mücadelede ilk yarının son bölümüne girilirken, karşılaşmanın 44. dakikasında Olivier Giroud sahneye çıktı. Tecrübeli oyuncu 44'te takımını 1-0 öne geçirirken, taraflar soyunma odasına bu skorla gitti.

TARİH YAZDI!

Olivier Giroud da attığı bu golle Fransa Milli Takımı'nın tarihine geçti. Golcü oyuncu milli formayla 52. golünü atarak Fransa Milli Takımı formasıyla tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

Thierry Henry milli formayla 51 gole imza atmıştı.

???? Olivier Giroud, Fransa Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti.



⬆️ Olivier Giroud - 52 gol

⬇️Thierry Henry - 51 gol pic.twitter.com/XrV2xOJZM5 — Mynet Spor (@mynetspor) December 4, 2022



