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Fransa Polonya'yı 3-1 mağlup etti! Mbappe şov yaptı, son şampiyon çeyrek finalde

04.12.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son 16 turu mücadelesinde Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla son şampiyon Fransa olurken, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

Fransa Polonya'yı 3-1 mağlup etti! Mbappe şov yaptı, son şampiyon çeyrek finalde

Dünya Kupası'nın son sahibi Fransa, unvanını korumak istediği Katar'daki turnuvanın son 16 turunda, Polonya ile karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Fransa olurken, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Dünya Kupası'nda Avustralya, Tunus ve Danimarka ile birlikte D Grubu'nda yer alan Fransa, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 6 puan topladı. Fransa, aynı puana sahip Avustralya'nın averajla önünde grup aşamasını lider tamamlamıştı.

Polonya ise Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan ile C Grubu'nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 4 puan topladı ve aynı puana sahip Meksika'yı averajla geride bırakarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

GIROUD GOLE YAKLAŞTI!

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Karşılaşmanın 29. dakikasında hızlı gelişen Fransa atağında topla buluşan Griezmann, sağ kanattan koşu yapan Dembele'ye pasını aktardı. Yıldız oyuncunun arka direğe çevirdiği topa hareketlenen Giroud'nun yakın mesafeden vuruşunda top yandan auta çıktı.

POLONYA NET FIRSATTAN FAYDALANAMADI

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Bu kez karşılaşmanın 38. dakikasındaPolonya gole yaklaştı. Frankowski'nin sol kanattan içeri çevirdiği topa hareketlenen Zielinski, penaltı noktasına yakın bir mesafeden şutunu attı. Lloris'in son anda kurtardığı top, Kaminski'nin önünde kaldı. Genç yıldızın sağ çaprazdan attığı şutta Varane topu çizgiden çıkardı.

GOL 44'TE GELDİ!

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Mbappe'nin ara pasında Polonya savunmasının arkasına sarkan Giroud, ceza sahasında topla buluştu. Sol çaprazdan uzak köşeye şutunu atan tecrübeli golcü 44. dakikada meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

TARİHE GEÇTİ

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Olivier Giroud Polonya'ya attığı golle Thierry Henry'yi geçerek Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

MBAPPE SAHNEDE

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Mücadelenin son bölümüne girilirken 74. dakikada Dembele'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Mbappe, düzgün bir vuruş yaptı ve Szczesny'ni geçen top ağlarla buluşturmayı başardı.

MBAPPE'DEN BİR GOL DAHA

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Karşılaşmada 90 dakika tamamlanırken, uzatma dakikalarında Mbappe bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin 2 takımının ise 3. golünü kaydetti.

SON DAKİKADA PENALTI!

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Karşılaşmanın uzatmalarının son saniyelerinden Polonya penaltı kazandı, topun başına geçen Lewandowski ilk anda vuruştan faydalanamazken, karşılaşmanın hakemi kalecinin ihlal yaptığı gerekçesiyle penaltıyı tekrar ettirdi. Tecrübeli oyuncu bu kez topu ağlarla buluşturarak durumu 3-1'e getirdi ve karşılaşmanın skorunu belirledi.

RAKİP KİM OLACAK?

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Adını çeyrek finale yazdırmayı başaran Fransa, 10 Aralık'ta oynanacak olan çeyrek final mücadelesinde İngiltere Senegal galibi ile eşleşecek.

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