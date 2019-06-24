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Fransa, uzatmalarda adını çeyrek finale yazdırdı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.06.2019 08:02 | Son Güncelleme

Fransa, 90 dakikası 1-1 biten maçta Brezilya'yı uzatmalar sonunda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Fransa, uzatmalarda adını çeyrek finale yazdırdı

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Brezilya'yı uzatmalar sonunda 2-1 yenen Fransa, çeyrek finale yükseldi. Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, Fransa ile Brezilya karşılaştı.

Le Havre kentindeki Okyanus Stadı'nda oynanan müsabakanın normal süresi, Fransa'dan Gauvin'in 52 ve Brezilya'dan Thaisa'nın 63. dakikadaki golleriyle 1-1 tamamlandı ve uzatmalara gidildi. Seyircisi önünde oynadığı maçı, Henry'nin 107. dakikada kaydettiği golle kazanan Fransa, çeyrek finale çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Fransa FIFA Kadınlar Dünya Kupası

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