SPOR

68
61
50
44
43
36
36
35
33
33
32
32
31
28
27
27
27
16
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping cezası sona erdi

Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping cezası sona erdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.03.2025 14:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız futbolcu Paul Pogba'nın 1,5 yıllık doping cezası sona erdi.

Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping cezası sona erdi

Cezasını tamamlayan serbest oyuncu statüsündeki Pogba, yeni bir takımla anlaşması halinde futbola dönebilecek.

Doping yaptığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen 31 yaşındaki futbolcu, karara itiraz etmiş ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) cezayı 1,5 yıla düşürmüştü.

Pogba, Juventus formasıyla Eylül 2023'te çıktığı Empoli maçından bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

Juventus, Kasım 2024'te Fransız orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshetmişti.

Canlı Skor

Trabzonspor'da imza! "İşine karışmayacağız"Trabzonspor'da imza! "İşine karışmayacağız"
Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul ettiVictor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti
Anahtar Kelimeler:
pogba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku giderek büyüyor! 2 trilyon doları buharlaştırdı

Korku giderek büyüyor! 2 trilyon doları buharlaştırdı

Fenomen Oğuzhan Alpdoğan eskiden çalıştığı fabrikadaki grevde!

Fenomen Oğuzhan Alpdoğan eskiden çalıştığı fabrikadaki grevde!

Türk basketbolunun efsanesi Ufuk Sarıca ölümden döndü! Hastaneden ilk açıklama geldi

Türk basketbolunun efsanesi Ufuk Sarıca ölümden döndü! Hastaneden ilk açıklama geldi

Fenerbahçe maçına sürpriz hakem ataması! Rangers mücadelesinin kaderini belirleyecek

Fenerbahçe maçına sürpriz hakem ataması! Rangers mücadelesinin kaderini belirleyecek

Manchester United, 2.000.000.000 Dolar civarında olacak yeni stadını tanıttı! Tam 100 bin kişilik...

Manchester United, 2.000.000.000 Dolar civarında olacak yeni stadını tanıttı! Tam 100 bin kişilik...

Galatasaray'da Victor Osimhen'in hikayesi sona eriyor! İstediği rakam camiayı çıkmaza soktu

Galatasaray'da Victor Osimhen'in hikayesi sona eriyor! İstediği rakam camiayı çıkmaza soktu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.