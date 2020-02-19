YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Fransız Konsolosundan Başkan Özcan’a ziyaret

Fransız Konsolosundan Başkan Özcan’a ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 19.02.2020 12:42 | Son Güncelleme

Fransız İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David ve Gazeteci Yazar Gülşah Elikbank, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.Fransız İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David ve Gazeteci Yazar Gülşah Elikbank, kültür-sanat etkinliklerini yerinde görmek, Nazilli’yi yakından tanımak ve projelerde ortak hareket etmek üzere ilçeye geldi.İlk olarak Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret eden grup, daha sonra Sümerbank Müzesi, Gıdı Gıdı Treni, Arkeoloji Müzesi, Hangar ve Uzun Çarşı’yı gezerek bilgi aldı.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özcan, “Nazillimizin tanıtılması, kültür- sanat projelerinin artırılması, sosyolojik ve ekonomik kalkınmanın sağlanması için bu tür ziyaretleri çok önemsiyoruz.

Fransız İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David ve Gazeteci Yazar Gülşah Elikbank, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.
Fransız İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David ve Gazeteci Yazar Gülşah Elikbank, kültür-sanat etkinliklerini yerinde görmek, Nazilli’yi yakından tanımak ve projelerde ortak hareket etmek üzere ilçeye geldi.
İlk olarak Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret eden grup, daha sonra Sümerbank Müzesi, Gıdı Gıdı Treni, Arkeoloji Müzesi, Hangar ve Uzun Çarşı’yı gezerek bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özcan, “Nazillimizin tanıtılması, kültür- sanat projelerinin artırılması, sosyolojik ve ekonomik kalkınmanın sağlanması için bu tür ziyaretleri çok önemsiyoruz. Sayın konsolosumuza, Mrs. David’e ve Gülşah hanıma ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Nazilli’de yapılacak olan kültürel çalışmalarda ortak hareket etmek istediklerini ifade eden Fransız İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak; “Yaptığımız gezi sonrasında Nazilli’den çok etkilendik. Nazilli’yi sayın başkandan bizzat dinledik. İlçenin tarımsal ürünleri hakkında bilgi aldık ve projeleri yerinde gördük. İş birliği için somut adımlar atmak üzere tekrar bir araya gelmek istediğimizi başkanımıza ilettik. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Aydın Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
06:27
Sabah
07:48
Öğle
13:28
İkindi
16:29
Akşam
18:57
Yatsı
20:13

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Aile Eczanesi
Merkez
Gazi Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Kulakoğlu Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.