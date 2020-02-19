Fransız Konsolosundan Başkan Özcan’a ziyaret

Fransız İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David ve Gazeteci Yazar Gülşah Elikbank, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Fransız İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David ve Gazeteci Yazar Gülşah Elikbank, kültür-sanat etkinliklerini yerinde görmek, Nazilli’yi yakından tanımak ve projelerde ortak hareket etmek üzere ilçeye geldi.

İlk olarak Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret eden grup, daha sonra Sümerbank Müzesi, Gıdı Gıdı Treni, Arkeoloji Müzesi, Hangar ve Uzun Çarşı’yı gezerek bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özcan, “Nazillimizin tanıtılması, kültür- sanat projelerinin artırılması, sosyolojik ve ekonomik kalkınmanın sağlanması için bu tür ziyaretleri çok önemsiyoruz. Sayın konsolosumuza, Mrs. David’e ve Gülşah hanıma ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nazilli’de yapılacak olan kültürel çalışmalarda ortak hareket etmek istediklerini ifade eden Fransız İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak; “Yaptığımız gezi sonrasında Nazilli’den çok etkilendik. Nazilli’yi sayın başkandan bizzat dinledik. İlçenin tarımsal ürünleri hakkında bilgi aldık ve projeleri yerinde gördük. İş birliği için somut adımlar atmak üzere tekrar bir araya gelmek istediğimizi başkanımıza ilettik. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

