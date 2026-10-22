Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü! "Galatasaray'dan tokat"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Pierre-Mauroy Stadı’nda Lille’i 4-2 mağlup etti. Yunus Akgün’ün 2. dakikadaki golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki Soriba Diaoune’nin 7. ve 39. dakikalarda attığı gollerle geriye düştü. Batrakov 44. dakikada skoru eşitledi. İkinci yarıda Lille kalecisi Berke Özer’in kendi kalesine attığı gol ve Osimhen’in 61. dakikadaki golüyle Galatasaray sahadan galip ayrıldı. Lille üç maçta üçüncü yenilgisini alırken lig etabında 35. sıraya geriledi.

“LILLE, GALATASARAY’A EZİLDİ”

Fransız basını maçın ardından Lille’in çöküşünü ve Galatasaray’ın üstünlüğünü sert başlıklarla duyurdu. Le Progrès “Galatasaray’a ezilen Lille, Şampiyonlar Ligi’nde tutunamıyor ve sıralamada gömülüyor” başlığını kullandı. So Foot “Lille kendi evinde Galatasaray tarafından yağmalandı” diye yazdı.

L’Indépendant “Lille evinde Galatasaray tarafından süpürüldü” başlığını atarken Eurosport “Bir tokat daha, hâlâ sıfır puan” ifadesini tercih etti. Sud Ouest ile France 24 ise “Önce geri dönen Lille, Galatasaray karşısında çöktü” diye yazdı. L’Équipe “Diaoune’nin iki golüne rağmen Lille Galatasaray karşısında battı” başlığıyla maçı okuyucuya duyurdu. Le Quotidien du Sport ise “Galatasaray kontrolü yeniden ele aldı” dedi.

OSİMHEN’E “SAYGI” ÖVGÜSÜ

Fransız basınının en çok ilgi gösterdiği isim, Lille’in eski golcüsü Victor Osimhen oldu. Foot Sur 7 “Osimhen eski kulübünü çarmıha gerdi” başlığını kullandı. La Voix du Nord ise Nijeryalı golcünün kuzey tribününün önünde gol sevinci yapmadığını yazdı. Maxifoot “Osimhen’in Lille’deki duygusal anları” başlığıyla yıldız oyuncunun maç sonu sözlerine yer verdi.

Maçın oyuncusu seçilen Osimhen, Canal+’a yaptığı açıklamada “Atmosfer inanılmazdı, bana gösterilen karşılama çok dokunaklıydı. Takımım kazandığı için mutluyum ama Lille’e en iyisini diliyorum” dedi. Lille taraftarının oyundan çıkarken Osimhen’i alkışladığı anlar da sosyal medyada paylaşıldı.

BERKE ÖZER’E AĞIR ELEŞTİRİ

Lille formasıyla sahaya çıkan milli kaleci Berke Özer ise Fransız basınının hedefindeydi. L’Équipe oyuncu notlarını “Diaoune coştu, Özer battı” başlığıyla verdi. Le Figaro Berke için “gergin” ifadesini kullanırken La Voix du Nord “Özer ve Alexsandro’nun iki hatası Lille’i sersemletti” diye yazdı.

LILLE KAPTANINDAN İTİRAF

Lille cephesinde maç sonu açıklamalar da dikkat çekti. Takım kaptanı Benjamin André “Dürüst olmak lazım, belki de bu akşam bu seviyede değildik” derken teknik direktör Davide Ancelotti “Kritik anları yönetme kapasitemiz yok” ifadesini kullandı. Gaëtan Perrin ise “Üst üste iki gol yemek başımıza balyoz gibi indi” dedi.