Fren yapan tırdan üzerine parke taşı düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Ahmetli ilçesinde tırdan üzerine parke taşları düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Dibekdere-Gölmarmara karayolunda seyreden S.S. (50) idaresindeki 01 BAR 03 plakalı parke taşı yüklü tır önündeki otobüse çarpmamak için fren yaptı. Frenin etkisiyle tırın arkasından gelen M.K. idaresindeki 45YB 8139 plakalı otomobilin üzerine parke taşları düştü.

Yaralanan otomobil sürücüsü M.K. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.K’nin hayati tehlikesinin olduğu, tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.



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