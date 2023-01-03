YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Freni boşalan kamyonetin sürücüsü ölümle burun buruna geldi: O anlar kamerada

Freni boşalan kamyonetin sürücüsü ölümle burun buruna geldi: O anlar kamerada

03.01.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da park halindeki kamyonetin freni boşalınca hareket etmeye başladı, fırındaki sürücü ise yetişmeye çalışırken iki araç arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Freni boşalan kamyonetin sürücüsü ölümle burun buruna geldi: O anlar kamerada

Saniyelerle ölümden dönen sürücü kamyonetini durdurmayı başarırken, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi Hulusi Kurtoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında bir kişi kamyoneti durdurup el frenini çekip fırına girdi. Kapısı açık olan aracın el freni ise bu sırada boşaldı. Hareket etmeye başlayan kamyonetini gören sahibi koşarak yetişti ancak önde duran otomobil ile aracı arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu. Otomobile sürterek geçen kamyona yetişen sahibi herhangi bir kaza olmadan aracı durdurdu.

O anların tamamı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vatandaş kamerası her şeyi kaydetti: Ölen minibüsçünün kavga ve vurulma anları yer aldıVatandaş kamerası her şeyi kaydetti: Ölen minibüsçünün kavga ve vurulma anları yer aldı
Hakkari'de dere yatağına gizlenmiş 25 kilogram eroin ele geçirildiHakkari'de dere yatağına gizlenmiş 25 kilogram eroin ele geçirildi
Genç kız yılbaşı gecesi kendini vurduGenç kız yılbaşı gecesi kendini vurdu
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 3 Ocak Salı

İmsak
06:19
Sabah
07:45
Öğle
12:48
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:01

Adana Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Salı

Aksöz Eczanesi
Seyhan
Ekin Eczanesi
Seyhan
Soytoprak Eczanesi
Seyhan
Bulut Eczanesi
Seyhan
Obalar Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
Merve Doğan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.