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Freni boşalan minibüs, bir dükkanın duvarına çarparak durabildi

BİLECİK HABERLERİ  | 19.02.2020 13:19 | Son Güncelleme

Bilecik’te freni tutmayan minibüs kontrolden çıkarken, bir dükkanın duvarına çarparak durabildi.

Bilecik’te freni tutmayan minibüs kontrolden çıkarken, bir dükkanın duvarına çarparak durabildi. Şans eseri yaya kaldırımından birinin geçmemesi olası bir faciayı önledi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi bankalar mevki’ine 11 AH 031 plakalı minibüsünü park eden sürücü çarşıda işlerini hallettikten sonra aracın başına geldi. Park parasını ödeyerek minibüsüne binen adı öğrenilemeyen sürücü, aracını çalıştırıp, geri geri manevra yaparak park ettiği yerden çıkmaya çalıştı. Bu esnada frenleri tutmayan minibüs kontrolden çıktı. Kontrolsüzce ilerleyen minibüs yaya kaldırımının üzerinden geçerek, bir kuruyemişçi dükkanın duvarına çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Minibüs çekici yardımı çekilirken, dükkanın dış cephesinde hasar meydana geldi.

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