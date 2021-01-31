Frias ve Leyva parkeye çıktı

OSB Teknik Koleji’nin yeni transferleri iç sahada ilk maçlarına çıktılar.

Türkiye Kadınlar 1. Lig A Grubunda mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji’nin kadrosuna kattığı Perulu oyuncular Maguilaura Frias ve Leslie Leyva Kayseri’de ilk maçlarına çıktılar.

Ligin ikinci yarısı öncesi takıma katılan Maguilaura Frias ilk maçına 13.haftada deplasmanda oynanan Bolu Belediyespor maçında çıkarken Leslie Leyva ise ilk maçına Numene Gençlik maçı ile çıktı.

Takıma kısa sürede uyum sağlayan iki oyuncu, Numune Gençlikspor karşısında alınan 3-0’lık galibiyette önemli rol oynadılar.



