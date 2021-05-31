Friends: The Reunion, HBO Max’in en çok izlenenleri arasında

1994’ten 2004’e kadar dünyanın dört bir yanından birçok insanın hayatına dokunan Friends, New York’ta yaşayan ve henüz 20’li yaşlarında olan altı sıkı dostun yetişkinliğe ve gerçek hayata adım atarken yaşadıkları zorlukları, bu zorluklarla mücadele ederken birbirlerine sımsıkı bir bağ ile bağlanmalarını konu alıyor. Dostluğun herkes için en samimi hâlini anlatan dizi, şimdi ise Friends: The Reunion isimli özel bölümüyle aradan geçen 10 yıldan sonra 27 Mayıs’ta, platformun yıl dönümünde yeniden seyircisiyle buluştu.

İlk duyurulduğu günden beri merakla beklenen özel bölümün izlenme sayısı, geçtiğimiz yıl seyirciyle hem HBO Max’te hem de sinemalarda aynı gün buluşan Wonder Women 1984’ün ulaştığı izlenme sayısına oldukça yakın oranda bir ilgi gördü.

Wonder Woman 1984, platformda yayınlandığı ilk günde platform kullanıcılarının %32’ine ulaştı. Friends: The Reunion ise %29’luk bir bölümüne ulaşarak platformun en çok izlenen yapımlarından biri oldu.

FRİENDS: THE REUNİON KADROSU

Friends: The Reunion, dizinin ana kadrosunda yer alan Jennifer Anniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc ve David Schwimmer yeniden bir araya getirdi. Bölümde aynı zamanda sıkı dostlara David Beckham, Justin Bieber, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, Mindy Kaling gibi çeşitli ünlü isimler de eşlik etti. Aynı zamanda dizinin sıkı hayranlarının özlediği Tom Selleck, Maggie Wheeler, Elliot Gould, James Michael Tyler, Larry Hankin, Christina Pickles gibi isimler de gecede yer aldı.



