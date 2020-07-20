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Fuhşa para cezası

MALATYA HABERLERİ  | 20.07.2020 16:30 | Son Güncelleme

Malatya’da fuhuş baskınında 4 kişi yakalanırken, 5 bin 250 TL para cezası kesildi.Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde fuhuş yaptığı tespit edilen 2’si kadın 4 şahıs yakalandı.

Malatya’da fuhuş baskınında 4 kişi yakalanırken, 5 bin 250 TL para cezası kesildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde fuhuş yaptığı tespit edilen 2’si kadın 4 şahıs yakalandı. 4 kişi hakkında gerekli idari işlem yapılarak, 5 bin 250 TL idari para cezası yazıldı. Söz konusu ikametlerin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapıldı.
Bir şüpheli hakkında fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçundan adli işlem yapıldı.

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