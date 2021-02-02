YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Fuhuş operasyonunda apart yetkilisi ve 8 kişiye 17 bin lira ceza kesildi

Fuhuş operasyonunda apart yetkilisi ve 8 kişiye 17 bin lira ceza kesildi

02.02.2021 19:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fuhuş operasyonunda apart yetkilisi ve 8 kişiye 17 bin lira ceza kesildi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde apartlarda fuhuş yapıldığı yönünde ihbarlar üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde apartlarda fuhuş yapıldığı yönünde ihbarlar üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 4’ü escort kadın ile müşteri konumunda bulunan 4 erkek ve apart toplamda 17 bin 572 TL idari para cezası uygulandı. Olaylar ile ilgisi olan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Denizli genelinde kamu sağlığının korunması amacıyla, suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş kişilerin konaklamak için sıklıkla kullandığı apartlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde faaliyet gösteren bir apartta fuhuş yapıldığı yönünde gelen istihbarı bilgiler doğrultusunda fiziki takibe alındı. Apartmana kısa süreliğine giren kişiler tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Apart yetkilisine ve 8 kişiye toplamda 17 bin 572 TL idari para cezası uygulandı
Operasyon neticesinde, fuhuş yaptığı tespit edilen ve daha önce haklarında fuhuş yapmaktan birçok kez işlem yapılan 4 escort kadın ile müşteri konumunda 4 erkek gözaltına alındı. Fuhuş olayına karışan toplam 8 kişi fuhuş yapmaktan toplam 7 bin 740 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca apart yetkilisine Kimlik Bildirim Sistemine (KBS) kayıt yapmadığından 9 bin 832 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Ayrıca olayla ilgisi bulunan, 2’si apart işletmecisi olmak üzere toplam 6 şüpheli, fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan adli işlem yapılmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Fuhuş operasyonunda apart yetkilisi ve 8 kişiye 17 bin lira ceza kesildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüneşle bağı olanlar el kaldırsınGüneşle bağı olanlar el kaldırsın
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak

Denizli Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:37
Sabah
08:00
Öğle
13:22
İkindi
16:10
Akşam
18:35
Yatsı
19:52

Denizli Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Dinç Eczanesi
Merkezefendi
Erdem Eczanesi
Merkezefendi
Özgen Eczanesi
Merkezefendi
Sıhhat Eczanesi
Merkezefendi
Kabayuka Eczanesi
Pamukkale
Kaşıkçı Eczanesi
Pamukkale
Saygın Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Bayat ekmekler çöp olmuyor

Bayat ekmekler çöp olmuyor

Denizli'nin ocak ayı ihracatı arttı

Denizli'nin ocak ayı ihracatı arttı

Denizli'nin ocak ayı ihracatı arttı

Denizli'nin ocak ayı ihracatı arttı

Eziler Hokey Takımı sporcularından İbanoğlu’na ziyaret

Eziler Hokey Takımı sporcularından İbanoğlu’na ziyaret

MHP Denizli Teşkilatına 30 yeni kadın üye katıldı

MHP Denizli Teşkilatına 30 yeni kadın üye katıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.