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Funda Avcı Toplum Merkezi sosyal mesafeli ilk düğün için hazır

ADANA HABERLERİ  | 05.07.2020 12:59 | Son Güncelleme

Ceyhan Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı ile özellikle dar gelirli ailelerinin özel günlerinde ücretsiz kullanabilmeleri amacıyla hizmete açtığı Funda Avcı Toplum Merkezi normalleşme süreci ile birlikte yeniden hizmete açıldı.Sosyal mesafe alanlarının belirlendiği toplum merkezi pandemi riskine önlem olarak dip köşe dezenfekte edildi.

Ceyhan Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı ile özellikle dar gelirli ailelerinin özel günlerinde ücretsiz kullanabilmeleri amacıyla hizmete açtığı Funda Avcı Toplum Merkezi normalleşme süreci ile birlikte yeniden hizmete açıldı.
Sosyal mesafe alanlarının belirlendiği toplum merkezi pandemi riskine önlem olarak dip köşe dezenfekte edildi. Yerleşim planı ve organizasyon detayları yeni kuralara göre yeniden belirlendi.
Ceyhan Belediyesi Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğü tarafından Ceyhan halkının ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenen Funda Avcı Toplum Merkezi pandemi sürecinin ardından yeniden kapılarını ücretsiz düğünler, nişanlar ve organizasyonlar için açıyor.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, korona virüs salgın riskinin ardından normalleşme sürecinin başlamasıyla yapılacak ilk düğün için sağlık önlemlerini artırdıklarını belirterek, "Tüm dünya gibi biz de yeni yaşam koşullarının gerektirdiği şekilde hayatlarımızı şekillendirmek durumundayız. Büyük kalabalıklar ve yakın temas ile yapılan düğün geleneklerimizi yeniden şekillendirmek zorundayız. Vatandaşlarımıza özel günlerinde ücretsiz olarak tahsis ettiğimiz Funda Avcı Toplum Merkezi’mizi bu yeni yaşam koşullarına uygun olarak yeniden düzenledik. Sosyal mesafe alanları ve sosyal mesafeli oturum düzenini ile bir düzenleme yaptık. Vatandaşımızın elinin değeceği her nokta titizlikle dezenfekte edildi. Organizasyonlar esnasında da ekiplerimiz maske kullanımı ve sosyal mesafe için konuklara sık sık hatırlatmalarda bulunacaklar. Sağlık varsa huzur var. Vatandaşımızın sağlığı için her şeyden önce gelir" ifadelerini kullandı.

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