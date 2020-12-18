YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Fundacık’ta hayvan içme suyu göleti temizleniyor

Fundacık’ta hayvan içme suyu göleti temizleniyor

MANİSA HABERLERİ  | 18.12.2020 09:55 | Son Güncelleme

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin gelirlerinin artması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan içme suyu göleti (HİS) bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin gelirlerinin artması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan içme suyu göleti (HİS) bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla Gördes ilçesine bağlı Fundacık Mahallesi’nde bulunan hayvan içme suyu göletinde de temizlik çalışmasına başlandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarım ve hayvancılığın kalkınmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçelerde sürdürülen çalışmalar ile üreticilerin yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonominin canlanması adına yaptığı çalışmaları üreticilerin hizmetine sunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gördes ilçesine bağlı Fundacık Mahallesi’nde bulunan hayvan içme suyu göletinde temizlik çalışmasına başladı. Göletlerin zaman içinde toprak ve balçıkla dolması nedeniyle su tutma kapasitesinin azaldığı mahallede, mahalle muhtarının talebi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından etüt çalışması yapıldı. Yapılan etüt sonucunda mevcut gölette temizlik ihtiyacı olduğu ekipler tarafından tespit edildi. Yapılan etütler neticesi oluşturulan iş programı dahilinde hayvan içme suyu göletinin temizlenmesi yönünde çalışmalara başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası göletin üreticiler için daha faydalı hale getirileceği belirtilirken, Fundacıklı üreticiler çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
06:47
Sabah
08:16
Öğle
13:12
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:21

Manisa Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cuma

Betül Eczanesi
Merkez
Bulvar Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Yeni Hastane Eczanesi
Merkez
Aksu Eczanesi
Turgutlu
Ekin Eczanesi
Turgutlu
Başyiğit Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.