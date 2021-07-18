Futbol camiasından aşı çağrısı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig kulüpleri ve Kulüpler Birliği Vakfı, futbolseverleri aşı olmaya davet etti.
Süper Lig'deki kulüplerin ve Kulüpler Birliği Vakfının sosyal medya hesaplarından, "Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden KOVİD-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım." mesajı paylaşıldı.
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